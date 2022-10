Lucca-Altopascio, sale la febbre del…sabato sera

BASKET C GOLD – La terza giornata della C Gold di basket propone subito l’atteso confronto. Sabato sera (ore 21,15) al Palatagliate si gioca il derby tra BCLucca e Bama Altopascio, una sfida di campanile che torna dopo tre anni e mezzo.

E’ subito derby nella C Gold di basket. Il calendario ha avuto fretta collocandolo già alla terza di andata.

Lo gioca in casa il BCLucca di coach Nalin che ha avuto abbrivio non facile: due sconfitte che hanno in parte fiaccato il morale. Se la prima sconfitta contro Cecina è risultata essere in parte energizzante per il buon gioco fatto vedere, quella con la Virtus Siena, ha dato fastidio e molto, anche perchè oltre alla sconfitta si è aggiunto l’infortunio di Del Debbio dolorante ad un ginocchio: problema non da poco che lo terrà fuori almeno un mese. Inoltre Lippi è dolorante per una rovinosa scivolata e Barsanti i cui tempi di recupero sembrano non finire mai, è ancora out così come Cattani che ancora non ha ripreso gli allenamenti. Dall’altra parte il Bama Altopascio, fresco di una fantastica cavalcata con relativa promozione in C Gold, ha fatto meglio.

I rosablu di coach Pistolesi hanno perduto la prima in casa la Virtus Siena, autentica bestia nera delle nostre, ma si sono rifatti con gli interessi vincendo di forza domenica scorsa in trasferta sul campo del Valdisieve. Una bella dimostrazione di gioco e di brillantezza dove Altopascio ha dimostrato capacità realizzative notevoli, Salazar può essere un fattore, preciso al tiro e soprattutto con rapidità e corsa ad imbastire contropiedi, o transizioni che dir si voglia, spesso micidiali per le difese avversarie. Palla a due sabato sera alle 21,15 al Palatagliate dove arbitrerà Michele Marinaro di Cascina. Il pallone a spicchi racconta che il derby torna dopo quattro anni.

Nel 2018/2019 (anche allora in C Gold) maturarono due vittorie del BCLucca che s’impose 101-70 al Palatagliate il 1 dicembre 2018 e si ripetè anche al ritorno il 17 marzo 2019 sul parquet dei rosablu altopascesi col punteggio di 90 a 73.

