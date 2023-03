Lucca – Al via le domande per partecipare alla organizzazione e gestione dei centri estivi.

L’assessore Testaferrata: “centri estivi importanti come aiuto alle famiglie e perché stimolano bambini e ragazzi a crescere insieme”.

L‘amministrazione comunale sta lavorando per poter garantire l’avvio puntuale, a partire dal mese di giugno prossimo, delle attività estive rivolte ai bambini più piccoli e ai ragazzi in età scolare.

Per garantire un servizio educativo efficace, in grado di creare integrazione a tutti gli effetti e improntato su parametri di qualità e accessibilità, è stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico che servirà ad individuare i soggetti interessati alla organizzazione e gestione dei centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Queste realtà potranno rispondere all’avviso solo se sono già iscritti, o se sono in fase di iscrizione, nell’apposito elenco zonale che raccoglie i soggetti gestori qualificati e che operano sul territorio per coprogrammare e coprogettare attività formative ed educative e di supporto alla didattica.

“I centri estivi del Comune – dichiara l’assessore all’istruzione e alla famiglia Simona Testaferrata – sono frequentati da migliaia di bambini e ragazzi, che in questo modo, nei mesi di vacanza dalla scuola, possono praticare attività divertenti, fare sport, stare a contatto con i propri coetanei, il tutto in ambienti sereni e sani, che contribuiscono alla loro crescita e alla loro socializzazione. In questo modo i genitori che lavorano possono usufruire di un servizio importante e che grazie all’utilizzo dei voucher riusciamo ad estendere a tutte le famiglie che ne hanno necessità. Per tutto questo risulta fondamentale avere a disposizione soggetti che abbiano maturato esperienza nel settore e che siano in grado di offrire ai nostri ragazzi e ai nostri bambini un’ampia gamma di scelta di opportunità di crescita”.

Tutti i soggetti che intendono partecipare all’organizzazione delle attività dei centri estivi, dovranno presentare domanda, come da modello allegato all’avviso, entro il 21 aprile. Maggiori dettagli su www.comune.lucca.it. Informazioni inerenti l’iscrizione nell’elenco zonale possono essere richieste scrivendo alla mail confzonaleistruzione@comune. lucca.it; informazioni sulla procedura riguardante l’avviso dei centri estivi possono essere richieste scrivendo alla mail centriestivi@comune.lucca.it.