Il bollettino quotidiano dell’Asl ci informa questa sera che sono stati registrati 7 nuovi contagi nel Comune di Lucca. Solo uno di questi risulta attualmente ricoverato all’Ospedale San Luca dal quale, invece, sono stati dimessi 2 pazienti nelle ultime 24 ore.

Dalle informazioni che riceviamo, sembra che la pressione sull’ospedale si sia un po’ attenuata visto che il numero di presone ricoverate è leggermente diminuito. Sia per il minor afflusso al pronto soccorso sia perché, viceversa, sta aumentando il numero complessivo di pazienti dimessi.

ATTENZIONE! Questo NON significa che è il momento di abbassare la guardia!

Leggo che in altri comuni della provincia le sanzioni sono in aumento. Ahimè, purtroppo anche nel capoluogo non siamo esenti da questa tendenza visto che negli ultimi due giorni ben 12 persone sanzionate – solo dalla Polizia Municipale, senza contare le altre forze di Polizia – un dato peggiore rispetto a qualche giorno fa.

E’ bene ribadire come stanno le cose, anche se è non è piacevole. I contagi continuano ad aumentare, in modo più regolare rispetto all’inizio dell’epidemia, ma sono ancora in aumento. Gli ospedali stanno tirando un po il fiato, ma la situazione anche lì non è tornata normale. Le operazioni non urgenti restano sospese e, molti reparti ordinariamente adibiti ad altro, stanno occupandosi esclusivamente di pazienti Covid.

E’ come una lunga camminata in un sentiero di montagna che al principio sale ripido e sempre distruggerti le gambe e il fiato. Poi spiana leggermente e ti sembra che sia tutto diventato facile. Ma quello è proprio il momento in cui fare attenzione a non consumare acqua e viveri perché la vetta è ancora lontana e resta da fare ancora tutta la discesa.

Non sottovalutiamo questo nemico insidioso proprio ora che abbiamo cominciato a prendergli le misure!

Teniamo duro e presto ne usciremo!