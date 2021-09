Lucca aderisce allo SportCity Day

Lucca aderisce allo SportCity Day: domenica 19 settembre dimostrazioni sportive sulle Mura e un incontro alla Casa della Memoria

Lucca aderisce allo SportCity Day, promosso dalla Fondazione Sport City con l’obbiettivo di promuovere lo sport come volano per lo sviluppo delle città, favorendo la realizzazione di politiche pubbliche inclusive, sostenibili, eque e per valorizzare i luoghi sportivi nelle città.

La giornata è quella di domenica prossima, 19 settembre, il luogo quello delle Mura urbane, che l’amministrazione comunale nei mesi scorsi ha messo a disposizione delle associazioni proprio per dare sostegno al mondo dello sport e per garantire la ripresa delle attività e l’esercizio fisico collettivo in sicurezza.

A partire dalle 9.15 sul baluardo San Donato sarà possibile assistere alle dimostrazioni pratiche di diverse discipline sportive che si praticano all’aperto, a cura delle associazioni sportive locali.

Alle 10.00, alla Casa della Memoria e della Pace, si terrà un focus su Riforma dello sport e del terzo settore. Modera Arturo Guidi – consulta dello sport del Comune di Lucca. Dopo i saluti di Simone Cardullo- presidente regionale Coni Toscana e Renzo Marcinnò- presidente Libertas Lucca, introdurrà il tema Paolo Bicocchi- responsabile Centro Nazionale del Volontariato. Interventi previsti di: Roberto Bresci- presidente regionale Fin e vicepresidente Scuola regionale dello sport, Stefano Ragghianti- assessore allo sport del Comune di Lucca, esperto della Scuola regionale dello sport.

Alle 11.30 si parlerà di Lucca palestra a cielo aperto: Lucca sport and learning city. un progetto dell’ISI Pertini, con i professori Petri, Battistini e Bruni.

Alle 12.00 ci sarà la consegna delle benemerenze Coni 2019 e dei premi Special Olympics.

Potranno accedere alla Casa della Memoria fino a un massimo di 20 persone: necessaria la prenotazione a lucca@coni.it e green pass da esibire all’entrata.