Lucca aderisce all’iniziativa delle Lanterne Verdi in segno di solidarietà con i cittadini al confine con la Bielorussia

In occasione della Giornata internazionale dei Diritti del Migrante, sabato 18 dicembre e domenica 19, Porta Elisa sarà illuminata di verde.

Il Comune di Lucca aderisce all’iniziativa Lanterne Verdi.

In occasione della Giornata internazionale dei Diritti del Migrante, sabato 18 dicembre e domenica 19, Porta Elisa sarà illuminata di verde, una luce di speranza in segno di solidarietà con i cittadini al confine con la Bielorussia e un un messaggio di rispetto del diritto internazionale per un’Europa capace di costruire ponti e abbattere muri.

L’iniziativa prende spunto da quello che fanno i cittadini polacchi, che accendono luci verdi per segnalare ospitalità e aiuto ai migranti che riescono a passare il confine con la Bielorussia. Si tratta di un segno con cui la città di Lucca intende esprimere vicinanza e responsabilità per contrastare l’indifferenza e ribadire la necessità che le istituzioni nazionali e comunitarie affrontino le emergenze umanitarie e tutelino con leggi chiare ed eque il diritto di mobilità, il diritto di accogliere, il diritto a migrare.

L’amministrazione fa inoltre proprio l’appello lanciato dalla città di Reggio Emilia, invitando cittadini, associazioni e istituzioni ad accendere lanterne verdi alle finestre, sui balconi, negli uffici e nelle case come segno di pace e solidarietà.