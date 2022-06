Lucca 2032:” Abbatteremo gradualmente le rette degli asili nido comunali, fino a renderli gratuiti.

Lucca 2032:” Abbatteremo gradualmente le rette degli asili nido comunali, fino a renderli gratuiti. Questa è la nostra idea di buona politica”

Abbattere subito le rette degli asili nido comunali per tutti, nella prospettiva di arrivare progressivamente alla loro gratuità come obiettivo prioritario del nostro primo mandato. Questo è il nostro impegno, perché giunti a questo punto della campagna elettorale – dopo aver ascoltato migliaia di cittadini – ci siamo resi conto che serve un grande intervento sociale per alleggerire il peso di una fascia di popolazione secondo noi troppo poco considerata e priva di qualsiasi ammortizzatore sociale in questo momento di crisi.

Stiamo parlando del ceto medio, che oggi si trova in una fascia grigia, con redditi che non garantiscono la programmazione di un futuro sereno.

Se da una parte è doveroso occuparci degli ultimi, non possiamo dimenticarci dei “penultimi”, ossia di coloro che sono l’ossatura del paese e rischiano di scivolare nella povertà.

Gli asili nido per noi sono a tutti gli effetti scuola, quindi intervenire per arrivare a renderli gratuiti a tutti è un dovere di equità e comunità.

Affrontare le difficoltà legate alla genitorialità è uno dei grandi temi sociali del nostro tempo, perché ad esso sono legate la natalità e il lavoro femminile.

Non inventiamo niente: esistono in Italia città dove si è arrivati a questi obiettivi, trovando le coperture grazie – tra l’altro – a campagne di risparmio energetico e lotta agli sprechi, attingendo naturalmente a fondi regionali, nazionali ed europei.

Faremo lo stesso.

Abbiamo scelto di dare priorità alle famiglie, alle giovani coppie, alle ragazze madri, in quanto pilastri fondamentali della società.

Questa è la nostra concezione della buona politica: affrontare i problemi e risolverli concretamente per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini.