LUCA MENESINI Scuola: Ancora troppe incertezze per il 14 settembre.

L’ho detto stasera a una riunione a livello regionale, come sindaco, presidente di Provincia e presidente delle Province Toscane.

Cari cittadini, care cittadine,

Al tavolo regionale di oggi ho ribadito che c’è ancora troppa incertezza per la prima campanella del 14 settembre. A livello locale i Comuni e le Province stanno procedendo come matti, ma non abbiamo ancora risposte su tre temi centrali.

Vogliamo risposte a breve:

– Quando arrivano in Toscana i banchini singoli ordinati dal livello nazionale? Serve saperlo, perché le scuole stanno aspettando;

– In Toscana ci vuole personale scolatico aggiuntivo per garantire i servizi in sicurezza, stimato in circa 5000 unità. Ci vuole risposta a breve;

– Il trasporto pubblico locale. Con capienza al 50% i pullman attuali non sono sufficienti. Il differenziamento di orario come impostato ad oggi non permette di garantire il servizio. Che intenzioni ci sono su questo da Regione e Governo? Urge risposta.

Insisterò ogni giorno fino a che non avrò risposta, su tutti i tavoli sovraprovinciali che hanno competenza su questi temi.

La scuola è una cosa seria.

Il 14 settembre deve essere un bel giorno, per bambini e ragazzi, per dirigenti, presidi, insegnanti e personale scolastico, per le famiglie.

A testa bassa, ogni giorno.

Ps. Foto vecchia.

