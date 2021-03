Ma non numeri che ci consentono di dormire sogni tranquilli, perché basta veramente poco perché questi numeri si impennino. Basta poco perché siamo in un momento in cui il virus sta circolando e si sta diffondendo velocemente, anche a causa delle varianti.

Pertanto dobbiamo muoverci su due livelli: il Governo deve accelerare la campagna di vaccinazione. Ci vuole una svolta, bisogna vaccinare velocemente il maggior numero di persone possibili. La Toscana si sta muovendo bene da questo punto di vista, ma bisogna che dal nazionale arrivino le dosi di vaccini necessari. Sennò non si va da nessuna parte.

L’altro livello è che dobbiamo tutti essere estremamente attenti e prudenti.

Dobbiamo spezzare la catena del contagio, usiamo il buonsenso in ogni occasione.

Bisogna rispettare le regole anti-contagio senza tentennamenti.

Sono ripetitivo? Sì. Ma io da questa situazione voglio uscirci. Voglio che ci esca la mia comunità, tutti i territori della provincia, la Toscana, l’Italia intera, l’Europa e tutto il Mondo.

Quindi dobbiamo tutti fare la nostra parte.

Ricordo le regole anti-Covid: indossare la mascherina, lavarsi o igienizzarsi spesso le mani, tenere la distanza di almeno un metro, evitare gli assembramenti, aprire le finestre per fare il ricambio dell’aria nei luoghi chiusi.

Forza!

LUCA MENESINI