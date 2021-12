Good news: Abbiamo ottenuto un finanziamento di 150.000 euro (spesa complessiva 265.000 euro) dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per riqualificare l’interno della chiesa di Rimortoli, a San Colombano, e restituirla così ai cittadini come luogo per celebrazioni, mostre, eventi, iniziative, convegni.