Nei giorni corsi il sindaco Luca Menesini ha incontrato nella sala consiliare i 15 giovani capannoresi che dal 23 al 30 agosto si recheranno a Vedra, in Galizia, per partecipare ad un importante scambio culturale grazie al progetto europeo Erasmus Plus ‘Socialia: sostenibilidad, desarrollo y patrimonio’ di cui il comune di Capannori è partner e vede capofila il Comune di Vedra.

I giovani selezionati dal Comune tramite un apposito avviso pubblico rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 25 anni, avranno l’importante opportunità di partecipare gratuitamente ad attività sui temi dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e dei cambiamenti sociali, che si svolgeranno presso il centro socio-culturale della città spagnola.

Nel corso dell’incontro, al quale erano presenti anche il vice sindaco Matteo Francesconi e la consigliera comunale Lia Miccichè, il sindaco Menesini ha evidenziato l’importanza di progettualità che prevedano scambi europei tra giovani, in quanto esperienze significative per conoscere altre realtà dell’Europa e acquisire nuove competenze che in questo caso vertono in particolare sulla sostenibilità ambientale, tema particolarmente caro a Capannori ed anche per far conoscere la realtà di Capannori e le sue eccellenze. Di seguito i nomi dei giovani che parteciperanno allo scambio culturale: Alessandra Zefi, Alessia Lazzari, Alessia Risola, Niccolò Turrioni, Benedetta Innocenti, Paolo Paterni, Lorenzo Lombardi, Samuele Biagioni, Ilaria Di Martella Orsi, Sara Inserillo, Nicola Fumelli, Asia Mazzuola, Pietro Giusti, Dragos Gabriel Axinte, Gregory Pardini.