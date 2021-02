LUCA MENESINI – Coronavirus: Ci vuole prudenza.

Ci vuole di rispettare in ogni situazione le regole anti-contagio (mani pulite, distanziamento, no assembramenti, mascherina e ricambio d’aria) perché in Toscana il numero dei positivi aumenta. Anche oggi infatti sfioriamo i 700 nuovi positivi (la percentuale di nuovo positivi sui tamponi fatti è salita al 10%) e in provincia di Lucca si registrano circa 70 nuovi positivi.

Ci sono inoltre in giro la variante brasiliana e africana del Covid che gli esperti devono approfondire: ancora non è chiaro se i vaccini attuali hanno su di loro la stessa efficacia che è stata riscontrata nelle varianti note fino ad ora (ad esempio, sulla variante inglese la copertura è accertata).

Poiché mi piace guardare avanti, poiché voglio che l’Italia torni luogo in cui è consentito fare tutte le attività e in cui possiamo vivere bene vi chiedo davvero di resistere alla stanchezza e di affrontare le prossime settimane con serietà rispetto alle regole anti-Covid.

Io ci credo che, passo dopo passo, si possano riaprire le attività.

Ci credo perché abbiamo dimostrato di saper tenere testa a questo virus insidioso, nonostante vada a intaccare una delle nostre espressioni più belle, ovvero la socialità.

Abbiamo bisogno di stare insieme, di condividere, di scambiare: non basta farlo online, la vita vera è fatta di contatto, di calore di energie che vibrano quando si sta con gli altri.

Lo so che lo vogliamo tutti: e allora coraggio, continuiamo a rispettare le regole anti-contagio che la luce in fondo al tunnel si vede.

Ci siamo, l’Italia sta dando prova di essere un grande Paese, grazie ai suoi cittadini.

Tutti insieme, forza!