LUCA MENESINI – Coronavirus: C’è bisogno di rigore.

Non è uno scherzo. L’inverno è lungo e se continuiamo tutti a vedere tutti la situazione potrebbe diventare complicata.

A me non interessa il giallo, l’arancione o il rosso, a me interessa la sostanza: dobbiamo frequentare solo una cerchia ristretta e sempre quella di persone. No a cene o pranzi in tanti, no ad andare a casa di questo e quello.

Nessuno deve stare solo ma tutti dobbiamo limitarci.

E dobbiamo frequentarci sempre con mascherina, distanza, mani pulite e facendo il ricambio d’aria nelle stanze.

Alla fine, è questo quello che dobbiamo fare.

Aver concentrato tutto su aperture/chiusure distrae da ciò che dobbiamo fare per evitare la diffusione del Covid.

E invece dobbiamo focalizzarci su questo. E dobbiamo farlo tutti.

Lo sapete, sto lottando perché venga sostituita la regola che vieta di uscire dal proprio comune il 25-26 dicembre e il 1 gennaio con una limitazione provinciale perché è una regola ingiusta, che dà mega libertà a chi vive nelle grandi città e nega il minimo sindacale a chi vive nei territori di provincia.

Inoltre, non è una regola che ha senso nella lotta al Covid.

Nella lotta al Covid bisogna limitare le relazioni con gli altri: ripeto, ci si vede con poche persone care e sempre le stesse.

È l’unico modo per evitare che nascano dei focolai troppo estesi, che poi rendono impossibile il tracciamento e la tempestività d’azione da parte del sistema sanitario.

L’inverno è solo all’inizio, non possiamo abbassare la guardia.

Abbiamo il diritto di dare e ricevere conforto in questo Natale, e abbiamo il dovere di farlo garantendo la salute delle persone a cui teniamo e di tutti gli italiani.

Possiamo farlo, e possiamo farlo anche a Natale.

Usiamo il buonsenso, l’umanità e la responsabilità.