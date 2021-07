LUCA MENESINI – Abbiamo votato perché l’azienda che gestisce il servizio idrico a Capannori e nella Piana (Acque spa) torni ad essere un’azienda totalmente pubblica.

Sì, finalmente. Dopo dieci anni, diamo finalmente il via a un’operazione che trova le sue origini nel referendum sull’acqua pubblica e che quindi realizza la volontà espressa allora dai cittadini.

Purtroppo prima non c’erano le condizioni, ma appena si sono presentate abbiamo deciso di cogliere.

Parlo al plurale perché questa decisione l’abbiamo assunta noi ma anche tutte le altre amministrazioni comunali servite da Acque spa (i Comuni del Basso Valdarno).

Quindi si tratta di un’operazione politica di livello istituzionale – che tiene insieme sindaci del centrosinistra e del centrodestra – e che ci vede collaborare e condividere percorsi.

Lo stiamo facendo perché la ripubblicizzazione dell’acqua è un tema molto molto importante e guarda al futuro dei nostri territori, per cui dividersi per appartenza partitica o politica non ha alcun senso.

Ho sempre amministrato guardando ai bisogni delle persone, a prescindere da simpatie antipatie o beghette politiche, e lo faccio con ancora più determinazione sulle questioni di rilevanza così ampia.

La delibera approvata ieri è un primo passo importante per un cambiamento atteso dai cittadini da anni ormai, per cui ringrazio i consiglieri comunali di maggioranza (PD, Lista civica Luca Menesini Sindaco, lista civica +Capannori, lista civica Popolari e Moderati, Sinistra per Capannori) che l’hanno reso realtà.

LUCA MENESINI