Lucca, 1° settembre 2023 – Da oggi, 1° settembre 2023, Luca Lavazza, fino a ieri (31 agosto) direttore del presidio ospedaliero di Lucca, assume il nuovo incarico di direttore della rete ospedaliera, in relazione anche con quella territoriale, alla Asl di Ferrara.

Dal 2020 al 2022 il dottor Lavazza, dopo un’esperienza come direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Orsola di Bologna, era stato direttore sanitario dell’Azienda USL Toscana nord ovest e nell’ultimo anno era tornato a svolgere il suo incarico di direttore dell’ospedale “San Luca”, che aveva già ricoperto nell’importante fase di realizzazione della struttura ospedaliera.

Specializzato in Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri all’Università di Modena, Lavazza nel corso degli ultimi anni ha maturato grande esperienza nella direzione strategica del servizio sanitario locale delle regioni Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. Prima dell’incarico a Bologna era stato, infatti, Commissario straordinario all’Azienda USL Umbria 1 e in precedenza aveva ricoperto il ruolo di direttore sanitario in diverse altre realtà: Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze, Azienda USL 2 di Lucca, Azienda USL 6 di Livorno.

La direzione dell’Asl Toscana nord ovest lo ringrazia per il lavoro che ha svolto in Azienda – anche come punto di riferimento costante, in ruoli strategici, per affrontare la pandemia da Covid 19, la campagna di vaccinazione e poi la ripresa delle attività di assistenza sanitaria – e, a nome dei tanti colleghi che hanno collaborato con lui in questi anni, gli augura le migliori fortune per il suo nuovo importante incarico in Emilia Romagna.

Per quanto riguarda la sostituzione del dottor Lavazza, come responsabile dell’unità operativa complessa Direzione medica di presidio di Lucca, all’interno della rete ospedaliera aziendale, è già stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico. Le domande da parte dei professionisti interessati possono essere presentate entro il prossimo 14 settembre.

In allegato un’immagine del dottor Luca Lavazza

