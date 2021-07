Una “piccola rivoluzione” al passo coi tempi, in un momento di grande crescita del movimento “rosa” sia a livello Nazionale che Regionale, che darà la possibilità a tante ragazze della Garfagnana e della Media Valle, ma non solo (della rosa fanno già parte anche ragazze provenienti da fuori Provincia), di giocare a calcio.

Il progetto poggia su solide basi e, in attesa di ulteriori sviluppi che saranno successivamente comunicati, la società comunica che la squadra disputerà le gare casalinghe allo stadio “Alessio Nardini” in Castelnuovo di Garfagnana, in alternanza con la squadra maschile che milita nel campionato di Eccellenza.