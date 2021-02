l’ottima reputazione amministrativa e finanziaria porterà più fondi e nuovi progetti,

Maggioranza: l’ottima reputazione amministrativa e finanziaria porterà più fondi e nuovi progetti, questi sono i fatti dell’amministrazione Tambellini,

un modello di gestione per tutto il Paese

Conti in ordine, struttura e capacità amministrativa, governance, gestione del personale e dei servizi erogati, capacità del nostro Comune di rispettare gli impegni di pagamento assunti, di spendere effettivamente i fondi stanziati, di saper contenere il disavanzo e l’utilizzo di anticipazioni di tesoreria. Queste parole non sono promesse elettorali, sono i fatti, ossia i dati raccolti da Fondazione Etica, Rating Pubblico – Luiss – dai quali emerge che il Comune di Lucca ha in Italia la terza più alta capacità di spesa – attestata con un valore del 90,6 per cento – Non un dato astratto, ma il riconoscimento pubblico dell’ottima reputazione amministrativa finanziaria di cui gode Lucca e a cui dovrebbero idealmente allinearsi tutti gli altri comuni italiani per ottenere e gestire i fondi che arriveranno dall’Europa. Una situazione che ha fatto la differenza anche nell’emergenza sanitaria permettendo all’amministrazione l’immediato impegno di 12 milioni di euro nella manovra finanziaria straordinaria della primavera 2020 senza dover attendere le azioni del Governo, seguiti nel modello di intervento da altri importanti comuni Toscani.

Questo significa che Lucca ha tutte le carte in regola per riuscire a intercettare e spendere bene sul proprio territorio i finanziamenti ordinari e quelli straordinari che arriveranno dal Recovery Found europeo. Un risultato che non è frutto del caso ma del lungo e difficilissimo lavoro intrapreso nel corso di nove anni dall’amministrazione Tambellini che nel 2012 trovò un Comune in una situazione amministrativa e finanziaria di grande disordine. Con coraggio e determinazione abbiamo riportato la struttura amministrativa – finanziaria e i conti sotto controllo, recuperando quella affidabilità e reputazione capaci di produrre progetti ambiziosi e attrarre quei finanziamenti che stanno costruendo e costruiranno il futuro della nostra città.