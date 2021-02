LOTTIAMO INSIEME CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI

Per intensificare la lotta agli abbandoni di rifiuti, il Comune di Borgo a Mozzano ha da quest’anno un nuovo e importante strumento a disposizione, grazie a un accordo stipulato con ASCIT.

Il servizio, denominato Acchiapparifiuti, offre a ogni persona la possibilità di collaborare attivamente per la cura del territorio, aiutando l’Amministrazione comunale e ASCIT a intervenire velocemente nella rimozione dei rifiuti abbandonati.

Ogni cittadino può segnalare in tempo reale, tramite Whatsapp, i rifiuti abbandonati (sacchetti, materiali ingombranti o eventuali discariche) e richiedere il tempestivo intervento di ASCIT. L’abbandono deve necessariamente trovarsi in area pubblica e/o in strade o aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua accessibili a mezzi e personale.

Il numero di telefono, attivo solo per messaggi Whatsapp, è 348.6001346; tale numero non è da utilizzare per telefonare né per fare domande di natura diversa da quella per cui è stato istituito.

Ogni messaggio deve indicare prioritariamente il Comune sul cui territorio si trovano i rifiuti abbandonati che si vuole segnalare, in questo caso Borgo a Mozzano; poi va indicata la zona o frazione, l’indirizzo, il tipo di materiale e anche eventuali fotografie e geolocalizzazione… insomma quanti più elementi possibili per meglio identificare il luogo e renderlo individuabile per gli operatori di ASCIT.

La presa in carico della segnalazione verrà confermata, entro 24 ore lavorative, dal numero di protocollo che si riceverà in risposta. ASCIT attiverà le verifiche per la successiva rimozione, mentre la Polizia Municipale effettuerà gli opportuni controlli per risalire all’autore dell’abbandono.

Salvando sul proprio cellulare il numero Whatsapp 348.6001346, lo si avrà subito disponibile al bisogno. Le battaglie di civiltà si combattono e si vincono insieme.

PATRIZIO ANDREUCCETTI