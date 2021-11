Lotta alla violenza di genere a Seravezza – Gli eventi del 25 novembre

Lotta alla violenza di genere – Gli eventi del 25 novembre

La violenza contro le donne, e piu’ in generale la violenza di genere, rappresenta un importante problema di sanità pubblica, domani 23 novembre, Vanessa Bertonelli, assessore alle pari opportunità, parteciperà al Reminder for tredicesimo rapporto sulla violenza di genere in Regione, giovedì 25 novembre dalle ore 10.00, inaugurazione panchina rossa in piazza Europa, a Ripa, alla presenza di varie associazioni, delle autorità e delle scuole.

Verrà, inoltre, risistemata anche la panchina rossa presso la casa dei giovani, e verrà tempestata di frasi a tema scritte dagli studenti dell’istituto Marconi di Seravezza, classi 3Mat/1SB/3SSA/4SSA/3SRA.

Verrà allestito un angolo dedicato anche presso l’Istituto Comprensivo di Seravezza, a Marzocchino. Seguirà, nella giornata del 29 novembre, lo spettacolo teatrale dal titolo “MAI PIU’, CANCELLATA DA UN UOMO, presso le Scuderie Granducali, alle ore 10.00, al quale parteciperanno classi delle Scuole Medie e Superiori. Dalle 17.00, sarà aperto alla cittadinanza con ingresso gratuito ma accesso consentito solo ai possessori di greenpass.

Anche presso la Biblioteca Comunale Sirio Giannini sarà allestito uno spazio dedicato alla lotta contro la violenza

Si ricorda che lo sportello d’ascolto presso la Croce Bianca di Querceta, in via delle contrade n.139, è aperto il lunedì, dalle 9.30 alle 12.30, e il mercoledì dalle 15.30 alle 18.30, su appuntamento, chiamando al numero 800 800 811.

Attivo anche lo sportello antiviolenza presso ISI Marconi Seravezza. Sempre in questo istituto scolastico avrà inizio anche il progetto formativo “EDUCARE ALLE DIFFERENZE”, volto al rispetto delle differenze sessuali, di genere,religiose, politiche ,etniche e culturali.