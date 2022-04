Lotta al diabete, 14 ragazzi al campo scuola organizzato da USL Toscana nord ovest e Aoup

PISA, 15 aprile 2022 – Quattordici ragazzi, dai 16 ai 18 anni provenienti da tutta la Regione e affetti da diabete mellito, hanno partecipato, al campo scuola che si tenuto nei giorni scorsi a Cutigliano (Pistoia), sul tema della alimentazione e attività fisica, autogestione nell’adolescente.

L’evento, finanziato dalla Regione Toscana e organizzato dall’Azienda USL Toscana nord ovest in collaborazione con la pediatria dell’Azienda ospedaliera universitaria pisana e le associazioni dei giovani pazienti diabetici, ha dato la possibilità di approfondire varie tematiche inerenti l’alimentazione in modo formativo e divertente. Grazie alla preziosa collaborazione dei dietisti Riccardo D’Angelo (Aoup) e Lorenzo Dell’Amico (Azienda USL Toscana nord ovest), i ragazzi hanno potuto approfondire le loro conoscenze in tema alimentare, imparare a contare i carboidrati attraverso attività pratiche, confrontandosi tra loro e con gli specialisti del settore.

“Il campo scuola – spiegano Margherita Valiani (Pediatria Aoup), Franca Benucci (Pediatria Lucca) e Eleonora Dati (Pediatria Livorno) – costituisce un momento fondamentale nella terapia del diabete mellito, aiuta a consolidare le conoscenze teoriche e pratiche, permette inoltre di cementare il rapporto di fiducia tra i bambini e le loro famiglie ed il team. Siamo molto soddisfatti dell’esperienza appena conclusa, riteniamo che l’argomento trattato sia stato particolarmente utile per il suo risvolto nella pratica quotidiana e , anno dopo anno, questi appuntamenti sono sempre più attesi dai bambini e dalle loro famiglie”.

Lo staff del campo scuola, oltreché dai dietisti, era costituito dalle associazioni Agd-Associazione giovani diabetici Livorno, Pisa, Lucca e Massa, dalla psicologa Lisa Carrara (Pediatria di Lucca). Il personale sanitario invece era costituito dalla dottoressa Eleonora Dati e dalle infermiere Stefania Gobbi, Tiziana Chiti e Lucia Gadducci per la Pediatria di Livorno, dalla dottoressa Margherita Valiani e dall’infermiera Caterina Di Donato per la Pediatria dell’Aoup, dal dottor Fabrizio Campi per la Diabetologia dell’Aoup e dalla dottoressa Franca Benucci per la Pediatra di Lucca.

I reparti di Pediatria coinvolti sono diretti dai primari Roberto Danieli (Livorno), Diego Peroni (Pisa) e Angelina Vaccaro (Lucca).

In allegato FOTO del campo scuola (le famiglie dei minori hanno firmato la liberatoria per la pubblicazione).