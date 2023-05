L’OSSERVATORIO PER LA PACE DEL COMUNE DI CAPANNORI ADERISCE ALLA MARCIA ‘PERUGIASSISI’

L’Osservatorio per la Pace del Comune di Capannori aderisce alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità in programma domenica 21 maggio. Prevista la partenza di un pullman da piazza Aldo Moro alle ore 7 organizzato dall’Osservatorio della Pace di Capannori e dall’Associazione Conpartecipo, anche con il contributo del Comune.

“La marcia Perugia Assisi quest’anno assume un significato ancora più rilevante alla luce del protrarsi della guerra in Ucraina e degli altri conflitti presenti nel mondo – afferma l’assessore all’Osservatorio per la Pace, Ilaria Carmassi-. Un’iniziativa di grande importanza per promuovere pace e fraternità e chiedere l’immediato cessate il fuoco alla quale è importante partecipare numerosi. L’Osservatorio per la Pace e il Comune vi aderiscono mettendo anche a disposizione un pullman per chi voglia parteciparvi nella convinzione che è necessario dare un messaggio forte contro tutte le guerre e per il ripristino della pace”.

L’arrivo a Ponte San Giovanni è previsto per le ore 11.00: saranno effettuate poi le fermate di Bastia Umbra e Santa Maria degli Angeli, dove il pullman attenderà i partecipanti per il ritorno. Il pranzo è al sacco. L’orario di partenza da Santa Maria degli Angeli è fissato per le ore 16.00 e il rientro entro le ore 20. Per informazioni e iscrizioni si può contattare Conpartecipo al numero 331 8165503.