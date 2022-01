L’ospedale Versilia conclude l’anno con 1.012 parti e 1.027 nati; l’ultimo nato è del 31/12 –

L’ospedale Versilia conclude l’anno con 1.012 parti e 1.027 nati; l’ultimo nato è del 31/12 – Matilde ore 16:42. Per le foto ci stiamo organizzando: se genitori autorizzeranno, cercheremo di farvele avere più tardi (per ovvi motivi in questo momento non è consigliabile accedere dall’esterno ai reparti di ostetricia).