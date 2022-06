Programma della visita:

Il ritrovo con le Guide è a Ponte a Gaio dove viene consegnato il casco ad ogni patecipante e appena pronti inizierà la visita; la Guida illustrerà brevemente come si svolgerà la visita, quali sono le regole all’interno della Riserva, verranno fornite informazioni relative alla formazione geologica del solco più importante della Toscana, alla vegetazione e alla flora presente.

Le guide conoscono bene il territorio e vi racconteranno, oltre agli aspetti naturalistici, di curiosità e anedotti locali.

Si accede al letto del Rio Pelago fino al “Salto dei Becchi;”ora il canyon diventa più stretto ed angusto ed e’ vietato proseguire, si ritorna a Ponte a Gaio per il medesimo percorso.

Note:

è necessario sapersi muovere nel letto del torrente, sono sconsigliati i bastoncini da trekking,

i bambini che si aggregano al gruppo degli adulti dovranno essere in grado di muoversi e camminare autonomamente nel letto del torrente e senza che debbano essere presi per mano, il percorso è indicato ai maggiori di 8-11 anni.



durata totale escursione: 3 ore circa + le soste per andata e ritorno

All’interno del canyon è obbligatorio l’uso del casco protettivo e indossare scarpe da trekking, (NO SANDALI, NO SUPERGA, NO SCARPE DA SCOGLIO)

sono consigliati: pantaloni corti e una felpa.

Su richiesta dei Carabinieri dovrà essere firmata una liberatoria prima dell’ingresso.

In caso di allerta giallo e di condizioni meteo che mettano in pericolo i visitatori e a discrezione dei Carabinieri – Forestali responsabili della sicurezza l’accesso non sarà consentito

Le guide daranno comunicazione per email di eventuali divieti di ingresso per allerta meteo entro la sera precedente la vista, mentre non potranno dare notizie preventivamente per divieti improvvisi decisi dai responsabili della sicurezza.

A Ponte a Gaio c’è una trattoria (il Nido dell’Aquila 0583 800022) dove si può mangiare coccoli (pasta fritta) affettato, formaggio e vino e prodotti tipici oppure è possibile fare il pic-nic nel prato.

Ritrovo:

secondo l’orario che le guide indicheranno per email dopo avere compilato il modulo per l’iscrizione, direttamente in località Ponte a Gaio, l’iscrizione, deve essere fatta esclusivamente on-line, successivamente verrà inviata la mappa con orario e le indicazioni per la visita e per arrivare sul posto.

Chi non sarà presente all’orario stabilito perderà il diritto di accesso non decadendo l’obbligo del pagamento della visita guidata.

Quota di partecipazione:

€. 22,00 per persona, per i bambini da 8 a 11 anni euro 14,00, salvo regolamento diverso da quello dello scorso anno.

il costo è comprensivo del casco protettivo necessario per l’ingresso;

Secondo il regolamento l’accesso è a numero chiuso



per informazioni sulle visite in autonomia o altro

telefonate al reparto UTB

dei Carabinieri Forestali di Lucca

che gestisce la Riserva

calendario delle visite guidate

Le Guide sono tutte in possesso di assicurazione R.C.di legge,

i partecipanti alle varie attività NON sono coperti da

assicurazione personale infortuni.