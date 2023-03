Lorenzoni (Lucca Futura): “Borgo Giannotti non è accessibile. Serve un’azione generale per ripensare la viabilità della cerchia intorno alle Mura”

“Borgo Giannotti non è accessibile: auspichiamo un piano di azione coordinato e logico per rendere il quartiere accessibile, sicuro e per ripensare la viabilità dell’anello che circonda le Mura, in un’ottica di sostenibilità e di vivibilità collettive”.

A dirlo, attraverso una raccomandazione presentata durante il consiglio comunale di ieri, martedì 21 marzo, è la consigliera Cecilia Lorenzoni a nome del gruppo Lucca Futura.

“Via Borgo Giannotti – prosegue – non è accessibile a pedoni con passeggini, carrozzine, a persone con sedie a rotelle. Né lo è per le biciclette. Si è costretti infatti ad andare in mezzo alla strada, a fianco delle auto, in totale spregio alle norme sulla sicurezza e, ancora prima, a un principio di civiltà. L’urgenza di un intervento sull’accessibilità dell’area circostante le Mura urbane – in particolare in questa zona – è stata espressa da molti cittadini. C’è bisogno di una visione coraggiosa, sostenibile e moderna della città, che parta dalla consapevolezza che, sfruttando l’esistente e aggiungendo postazioni per bike sharing, la viabilità lenta potrebbe migliorare, andando a beneficio di tutti, commercianti inclusi”.

“A tal fine – continua Lorenzoni – invitiamo l’amministrazione a tenere in considerazione non solo gli interessi dei commercianti della zona, ma di tutti gli utenti, in modo da valorizzare non solo gli aspetti economici, ma anche quelli di qualità della vita di ogni singolo cittadino. Faccio un esempio che aiuta a comprendere meglio cosa intendo: quando fu deciso di rendere via San Paolino zona pedonale, i commercianti protestarono ritenendo che quella misura li avrebbe soltanto danneggiati. Oggi credo che nessuno si sognerebbe più di proporre una riapertura al traffico di via San Paolino”.

“Raccomandiamo all’amministrazione e all’assessore Buchignani – conclude – di riferire in Consiglio quante risorse verranno destinate per rendere accessibile il nostro territorio e un cronoprogramma degli interventi previsti”.