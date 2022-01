Lorenzo Baglioni: al Teatro Jenco di Viareggio il nuovo spettacolo “Canzoni a teatro”

Lorenzo Baglioni: al Teatro Jenco di Viareggio il nuovo spettacolo “Canzoni a teatro”

Il cantautore, autore, attore e presentatore fiorentino torna con una carrellata dei suoi successi musicali più amati scelti insieme ai follower sui social e riarrangiati per l’occasione

oltre a un brano inedito

Viareggio, 26 gennaio 2022 – Lorenzo Baglioni torna sul palcoscenico, con un nuovo spettacolo pieno di musica costruito insieme al suo pubblico. È “Canzoni a teatro”, un travolgente concerto teatrale che domenica 30 gennaio alle 17.00, grazie alla direzione artistica di Fondazione Accademia dei Perseveranti, arriverà al Teatro Jenco di Viareggio (via Euro Menini 51). Il cantautore, autore, attore e presentatore celebre per le canzoni didattiche che lo hanno portato fino a Sanremo e con cui si è aggiudicato sul web più di 90 milioni di visualizzazioni, proporrà in 100 minuti di live show tutti i suoi successi più amati, da “Il Congiuntivo” a “L’arome Secco Sé”, selezionati sui social insieme ai suoi follower, appositamente riarrangiati per il teatro, oltre a un brano inedito (info al numero 347 7352680 – www.teatrojenco.com).

Lo spettacolo, prodotto da Ridens, sarà una carrellata di sei anni di successi musicali: dagli stornelli della prima ora fino a brani legati a tematiche sociali, tra cui l’ultimissimo “Non ti scordare di volermi bene”, sulla questione dell’Alzheimer, appena uscito in duetto con Paolo Ruffini. “Sarà tutto in funzione delle canzoni, che tra l’altro finora sono state eseguite in piazze e locali, ma mai in un teatro. Dunque le ‘vestiremo da sera’ per l’occasione!” – spiega Lorenzo. E continua: “Farò un passo indietro per lasciare a loro il ruolo di protagoniste. Abbiamo eliminato ogni fronzolo e orpello, perché sono loro la cosa davvero emozionante. Ma attenzione! Non sarà solamente un concerto: l’elemento teatrale infatti c’è ed è fortissimo”.

In scaletta ci saranno 18 canzoni più i bis, tutte scelte tramite un sondaggio sui social perché “tornare a teatro è una festa in cui tutti devono sentirsi coinvolti”. In programma anche un brano nuovo di zecca, intitolato “Hashtag” che racconta le relazioni di coppia attraverso questo simbolo miracoloso, capace di riassumere le situazioni più complesse in un massimo di due parole.

Lorenzo Baglioni, ex docente di matematica, col format delle canzoni didattiche (Bella, Prof! – Sony Music) nel 2018 arriva sul palco di Sanremo con il brano “Il Congiuntivo”. Ha condotto programmi per la TV come “L’Isola degli Eroi” (BoingTv), “Bella, Prof!” (SkyUno), “Un Palco Per Due” (Rai2). Ha scritto 5 Libri editi da Mondadori e Rai Libri. Dal 2015 produce contenuti per il web, che al 2020 contavano più di 90 MLN di visualizzazioni. Tra le tante iniziative dal 2018 collabora con Mario Tozzi per promuovere il tema del rispetto dell’ambiente.

Info: Teatro Jenco, via Euro Menini, 51

www.teatrojenco.com

mail: info@teatrojenco.com

Info al numero 347 7352680