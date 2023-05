L’Orchestra regionale della Toscana porta Bach in chiave jazz a Porcari

Lo spettacolo chiude la rassegna Profumi di scena. Sul palco anche l’attrice Isabella Brogi

Sarà la grande musica dell’Orchestra regionale della Toscana a chiudere sabato (13 maggio) la rassegna Profumi di scena all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara organizzata dal Comune di Porcari con la collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo.

Alle 21 andrà in scena un omaggio ironico e scoppiettante in stile jazz ad uno dei più grandi compositori della storia europea: Johann Sebastian Bach. L’ensemble degli ottoni e delle percussioni dell’Ort sarà accompagnato dalla voce recitante di Isabella Brogi. La performance si intitola Jazz Sebastian B(ach)rass e rappresenta un viaggio tra letture, musiche e un pizzico di gossip trecento anni dopo. Le composizioni di Bach sono state arrangiate in stile jazz da Demetrio Bonvecchio.

Alle trombe ci saranno Donato De Sena, Stefano Benedetti e Luca Betti. Ai corni Andrea Albori e Massimo Marconi, mentre il trombone sarà affidato a Fabiano Fiorenzani e la tuba a Riccardo Tarlini. Roberto “Dumbo” Bichi si occuperà, infine, di batteria e percussioni.

Lo spettacolo ha la durata di circa un’ora ed è una produzione della Fondazione Ort. Il biglietto intero costa 15 euro. Le persone con più di 65 anni e quelle in possesso della Carta dello spettatore di Fondazione Toscana Spettacolo hanno diritto al ridotto di 12 euro. Infine 8 euro è il costo del biglietto riservato a studenti universitari con Carta studente della Toscana e biglietto futuro under 35 di Unicoop Firenze.

Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 3206320032 e 3391513338 o scrivere a fitalucca@gmail.com.