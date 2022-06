L’orchestra Cupiditas torna a grande richiesta al festival IAM

“Libera la musica”

Venerdì 1 luglio alle 21,30 al teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana (LU)

Una serata perfetta per avvicinarsi alla musica d’orchestra. Ingresso libero.

I brani più intensi, indimenticabili, della musica d’orchestra, eseguiti da una delle più apprezzate realtà in Toscana e in Italia. Torna a grande richiesta all’International Academy of music festival IAM “Libera la musica” l’Orchestra Sinfonica Cupiditas, venerdì 1 luglio alle 21,30 al teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana (LU) a ingresso libero.

Per la ventesima edizione del festival, nato da un progetto ambizioso della Scuola Civica di Musica in collaborazione con il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, l’Orchestra Sinfonica Cupiditas torna ad esibirsi nel Teatro Alfieri diretta dal Maestro Pietro Mazzetti. Questa realtà nata nel 2016 ha già collezionato molti successi ed e ormai una costante nelle iniziative culturali di spicco della nostra regione e non solo.

Musicisti giovani e dotati formati nel conservatorio Cherubini di Firenze e Fiesole dimostrano come l’amore per la buona musica e il “desiderio ardente” di suonare insieme riescano a sopravvivere anche in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo.

Anche quest’anno propongono un programma ricco di brani indimenticabili, da Mendelsshon a Beethoven: una serata perfetta per avvicinarsi alla musica d’orchestra con alcuni dei suoi brani più celebri.In programma: Ouverture da Le nozze di Figaro, W.A. Mozart, Sinfonia n. 7 di L.V. Beethoven, Ouverture da Le Ebridi di F. Mendelsshon.

Questa edizione, diretta come sempre da Piero Gaddi per la parte organizzativa e da Massimiliano Mainolfi (per la parte artistica, è patrocinata dalla Provincia di Lucca, dal Conservatorio di Musica G. Puccini di La Spezia, dal Centro di Spiritualità di Fra Benedetto di Sillico, dall’Unione dei comuni della Garfagnana e dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana, è stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dell’impresa edile Guidi Gino, di Idrotherm e Regione Toscana, in collaborazione con i Comuni di Borgo a Mozzano, Careggine, Minucciano, Molazzana e Pieve Fosciana.



È possibile riservare posti per questo concerto al link: https://www.townforyou.com/ prodotto/orchestra-cupiditas- direttore-pietro-mazzetti.9504

Info: www.iamitalia.com, @FestivalIAM su Facebook e @international_academy_of_ music su Instagram.

