Dopo un lunga discussione in consiglio comunale, la maggioranza ha approvato il bilancio di previsione 2021 del comune di Altopascio .

“Dopo il grave atto del parere contrario dei revisori dei conti, la maggioranza ha approvato un bilancio che contiene praticamente pressoché tutte le criticità che avevano portato l’organo di revisione a esprimere uno stop decisamente mai visto prima- dicono Marchetti, Fagni, Orlandi, Marconi e Fantozzi-. Noi abbiamo evidenziato le notevoli lacune contenute nel documento, che saranno certamente vagliate e sanzionate dalla Corte dei Conti, con sicuri problemi futuri per l’attività dell’ente e , di conseguenza, per l’efficienza della macchina comunale e sui servizi erogati ai cittadini.

La parte più clamorosa è che il bilancio è stato chiuso in pareggio utilizzando un avanzo di amministrazione di 741mila euro vincolato, che però, come scrive lo stesso comune di Altopascio alla fine di maggio al Ministero dell’economia e finanza, è già stato speso interamente speso e quindi non esiste più. Ne deriva che con questo artificio si è raggiunto il pareggio di bilancio, che rimane solo sulla carta e viziato da questa manovra che, come è facile capire, avrà serie conseguenze per chi l’ha messa in atto ma anche per chi l’ha avallata con un voto. Si è di fatto utilizzato un espediente che spesso appare nei bilanci di aziende private, fino a che non viene scoperto e poi duramente perseguito. Qui, addirittura, è tutto chiaro perché i documenti sono evidenti e non interpretabili.

Certamente risulta opaca anche la funzione del Centro Studi che ha redatto questo bilancio e durante la discussione abbiamo evidenziato il ruolo del segretario comunale che è il responsabile del procedimento finanziario in assenza di una figura che ricopra questa funzione, ma collabora da decenni con questo Centro Studi, facendo certamente temere una situazione di conflitto di interessi che dovrà essere attentamente valutata.

Quello che è certo è che il Centro Studi ha prodotto una relazione che goffamente cerca di superare il parere negativo dei revisori dei conti, non riuscendoci minimamente.

Per non essere in nessun modo accostati a un atto grave come questo, non abbiamo nemmeno partecipato al voto, mentre è scontata la nostra crescente preoccupazione per questo bilancio di previsione che ha messo a nudo tutta la pochezza di una amministrazione comunale superficiale per non dire peggio, che diventa pericolosa quando si maneggiano milioni dei contribuenti altopascesi”.

INSIEME PER ALTOPASCIO