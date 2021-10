Loppia, Fondazione Crl valuta il restauro dell’antica Pieve

VALLE DEL SERCHIO – Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini accompagnato dal Senatore Andrea Marcucci e dal sindaco di Barga Caterina Campani ha visitato la millenaria Pieve di Loppia per incontrare sul posto alcuni tecnici, al fine di valutare la possibilità di cofinanziare un primo restauro che riguarda il tetto dell’antico edificio romanico.

Durante l’incontro la storica locale Sara Moscardini ha sintetizzato la storia della Pieve che ha rivestito per secoli un ruolo di primissimo piano per la fede in valle del Serchio.

Marcucci ha anche valutato e condiviso la possibilità di un intervento radicale per riportare l’antica pieve nelle condizioni di un tempo, ma per questo sarebbe necessario l’intervento del governo oltre che quello della fondazione Cr Lucca.

Anche don Giovanni Cartoni, arciprete di Fornaci e parroco anche di Loppia ha i fedeli di tutta la zona fede della zona.

Il presidente Bertocchini ha dato la disponibilità a valutare le proposte che verranno inviate ma è sembrato molto affascinato dall’intero edificio.

fontenoitv