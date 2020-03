L’Open Day si fa online: Istituto Modartech apre virtualmente le porte ad aspiranti fashion designer e comunicatori di domani

Giovedì 2 aprile presentazione live dei corsi e tour digitale degli spazi

della scuola di Alta Formazione nei locali ex Piaggio a Pontedera

Pontedera, 24 marzo 2020 – Tour virtuale di aule e laboratori, presentazione online dell’offerta formativa e colloqui individuali attraverso un’innovativa piattaforma digitale che viene attualmente usata anche per le lezioni a distanza: giovedì 2 aprile l’Open Day dell’Istituto Modartech si trasferisce sul web. A seguito delle disposizioni per il periodo di emergenza Coronavirus, la scuola di Alta Formazione di Pontedera, in viale Piaggio 7, darà la possibilità ad aspiranti fashion designer e comunicatori di orientarsi nel mondo delle discipline creative e delle professioni della moda restando seduti davanti al proprio computer. Tutti connessi alle ore 14.30 per un focus su offerta formativa e sbocchi professionali, aule e servizi dell’Istituto, che si sviluppa all’interno dello storico stabilimento ex Piaggio, stimolante luogo di archeologia industriale. Seguirà la presentazione dei portfoli e dei progetti degli studenti. Grazie al supporto degli Orientatori Modartech sarà inoltre possibile effettuare colloqui one-to-one per calibrare il percorso formativo più adeguato ad aspettative e obiettivi personali.

La partecipazione al Modartech Virtual Open Day è gratuita ma i posti sono limitati, per tanto è necessario prenotarsi compilando l’apposito form online sul sito web dell’Istituto www.modartech.com o inviando mail a orientamento@modartech.com. L’evento è a numero chiuso per garantire un’esperienza di qualità agli aspiranti studenti e poter dare la massima attenzione a chi desidera effettuare dei colloqui individuali orientativi. Chi si registra riceverà via mail tutti i dettagli tecnici per partecipare.

L’iniziativa si rivolge a studenti delle scuole superiori, diplomati, laureati e giovani professionisti che desiderano conoscere da vicino i corsi post diploma in partenza a ottobre in Fashion Design e Communication Design e i corsi professionali in partenza a maggio in Modellista CAD Calzatura, Modellista CAD Borse e Pelletteria, Modellistica e Alta Sartoria, così come altri corsi. Le proposte formative sono dedicate a chi desidera acquisire o migliorare specifiche competenze tecnico-pratiche nelle aree della moda o della comunicazione, per rispondere alle esigenze di chi vuole entrare o fa già parte del mondo del lavoro, con il rilascio di Diploma Accademico di Primo Livello equipollente alla Laurea Breve, qualifiche legalmente riconosciute a livello europeo (EQF), Certificazione di Formazione Professionale e Dichiarazione degli Apprendimenti rilasciata da ente accreditato dalla Regione Toscana.

Un’offerta didattica che quest’anno ha fatto registrare a Istituto Modartech il 25% di iscritti in più rispetto all’anno precedente. Notevole anche lo sviluppo del network di aziende con cui Istituto Modartech collabora, arrivato a oltre 600 aziende. Con questa rete Modartech sviluppa progetti, stage e tirocini, oltre a condividere feedback indispensabili ad aggiornare costantemente la didattica con un’analisi dei fabbisogni formativi. Grazie all’ampliamento del network delle aziende e al rafforzamento del servizio di job placement permanente, pur avendo aumentato il numero degli studenti, i risultati occupazionali sono molto positivi: a sei mesi dalla conclusione del percorso di studi, l’87% dei diplomati trova un lavoro.