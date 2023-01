L’omaggio dell’amministrazione alla titolare dell’alimentari Barberi

Sabato 31 dicembre ha abbassato la saracinesca del suo negozio di alimentari per l’ultima volta, Maria Stella Barberi, ora meritatamente in pensione dopo aver servito a lungo la comunità di Strettoia. E proprio nel suo ultimo giorno di attività, il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti e l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci, le hanno fatto visita per omaggiarla con una pergamena ricordo: “Questo negozio è stato un vero punto di riferimento per il paese – hanno dichiarato i due amministratori – e non solo in senso commerciale. E’ stato il luogo dove scambiare due chiacchiere “dandosi del tu”, riconoscersi, dare e ricevere cordialità. Dove mandare anche il proprio figlio, magari giovanissimo, a prendere il latte o la verdura con la fiducia che, in caso di bisogno, otterrebbe sicura assistenza. Da oggi, per Maria Stella, inizia un nuovo percorso e vogliamo ringraziarla, a nome della comunità, per quanto ha fatto per Strettoia”.

