L’obesità non aiuta il clima

di Claudio Vastano

Può sembrare uno scherzo, ma i ricercatori di ben tre università (quella di Copenaghen, quella dell’Alabama e quella di Auckland in Australia) hanno condotto uno studio sul rapporto fra emissioni di gas serra e obesità, giungendo a una controversa conclusione.

L’obesità incide sulla salute di chi ne è affetto, ma anche su quella del pianeta. I chili di troppo portano a emettere un’elevata quantità di anidride carbonica sia per via dei processi metabolici (più dispendiosi in una persona sovrappeso) sia a causa della quantità di cibo consumata da chi soffre di questo disturbo.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Obesity, e può essere riassunto in un allarmante dato; a livello planetario, l’obesità contribuisce al bilancio della CO2 atmosferica con 700 miliardi di chili di tale gas all’anno, pari all’1,6% di tutte le emissioni di origine antropica.

“Questo studio dimostra che paghiamo un prezzo altissimo per la difficoltà di accesso alle cure contro l’obesità. Non solo il problema affligge i pazienti obesi, ma l’eccesso di peso non curato può anche contribuire a problemi ambientali” ha dichiarato Ted Kyle, fondatore di Coscient Healt.