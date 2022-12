Lo stemma civico di Pietrasanta in “versione” mosaico

Più di 1500 tessere di vetro colorato, grandi appena un centimetro e mezzo, abilmente ricavate e assemblate a mano compongono il mosaico che riproduce lo stemma civico di Pietrasanta e che è stato donato al Comune da Daniele Lochtmans della Lochtmans Mosaici, azienda artigiana che da tre generazioni lavora in città.

Un’opera iniziata durante l’ultima edizione di “Pietrasanta Medievale” e completata nelle settimane successive, confezionando non solo uno splendido omaggio per la comunità ma dando ulteriore prova, semmai ce ne fosse bisogno, “di quella maestria che ha reso Pietrasanta una meta d’eccellenza per artisti e cultori d’arte – ha sottolineato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti, che ha accolto i mosaicisti in Municipio insieme ad Adamo Bernardi – grazie ai nostri artigiani che hanno saputo coltivare e trasmettere, fra mille difficoltà, saperi e conoscenze”.

Nella stessa famiglia Lochtmans, la lavorazione del mosaico si tramanda dal 1948, quando Federigo iniziò il suo percorso di apprendimento di questa tecnica antichissima proseguito, poi, con il figlio Daniele e il nipote Gabriele, oggi anime e mani preziose della ditta che continua a esportare meravigliose creazioni “made in Pietrasanta” in California, Ohio, Florida e Illinois.