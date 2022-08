Lo stallatico d’agosto…

In agosto il letame era maturo per l’uso, la concimaia era colma e ben stagionata, era un bene prezioso per il contadino, e se ne faceva gran conto.

Una volta, il letame stallatico era l’unico concime che si usava per poter aiutare la fertilità del terreno: per millenni, prima dei concimi di sintesi, è servito da solo a nutrire la terra, tanto da ricavarne il necessario per vivere.