Lo sport va a teatro: a Pietrasanta il secondo spettacolo sui pericoli di social e smartphone. Ospite Nicola Vizzoni

Domani (23 novembre) alle 9.30 al Teatro Comunale l’evento dell’associazione “Riaccendi il Sorriso” con performance artistiche e interventi di esperti, tra cui uno sul cyberbullismo

Dopo il successo dello spettacolo di apertura nell’ambito del progetto “Sconnessi in Salute”, il Teatro Comunale di Pietrasanta ospiterà mercoledì (23 novembre) alle 9.30 il secondo evento organizzato dall’associazione “Riaccendi il Sorriso” in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa-Carrara e il Coni Point Lucca per promuovere un utilizzo appropriato dei dispositivi digitali attraverso una campagna di sensibilizzazione e informazione.

Ospite d’eccezione Nicola Vizzoni, vice-campione olimpico, ex atleta delle Fiamme Gialle e responsabile del settore lanci della Fidal dal 2017, che si rivolgerà ai circa 500 alunni degli istituti comprensivi della Versilia presenti per rimarcare i numerosi benefici dell’attività sportiva (in termini di salute fisica e mentale oltreché di socializzazione) portando la sua esperienza di atleta di altissimo livello.

L’appuntamento – condotto dall’attore, autore e regista teatrale Raffaele Casagrande – prevede un’alternanza di esibizioni artistiche, performance sportive e interventi di esperti sui molteplici rischi dei social network. Di particolare interesse quello dell’ingegner Gianluca Massettini e Francesco Liberati, direttore tecnico e ispettore superiore della Polizia Postale Toscana, che si focalizzeranno nello specifico sul cyberbullismo.

Prenderanno inoltre la parola la dottoressa Rosaria Sommariva (esperta in medicina del sonno e presidente di “Riaccendi il Sorriso”), che avvalendosi dei dati forniti dalla Federazione Italiana Medici Pediatri approfondirà le ripercussioni sulla salute psicofisica e sulla qualità del sonno dovute a un ricorso compulsivo ai cellulari; i professori Donatella Buonriposi e Claudio Oliva (rispettivamente dirigente e referente dell’Ust) che metteranno in evidenza gli aspetti didattici e la valenza educativa-formativa del progetto “Sconnessi in Salute”; il giornalista e scrittore Paolo Bottari, che parlerà del valore dello sport e dell’associazionismo.

Nel corso dello spettacolo l’artista Jacopo Crudeli interpreterà diversi brani accompagnato dal pianista Damiano Calloni. Sul palco salirà anche la ballerina Elisa Reniero. Sono previste inoltre svariate esibizioni sportive: di calcio e padel (con Giacomo Mancini e Nicola Lombardi), judo (con il gruppo diretto dalle insegnanti Monica Giuliani e Micaela Costa) e ginnastica ritmica (con le allieve guidate da Donatella Lazzeri).