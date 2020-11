LO SPORT NON DEVE FERMARSI …

Giorno dopo giorno però si stanno perdendo i valori, le gioie e le fatiche di chi ci ha sempre creduto anche sul mio territorio dove ci sono diverse palestre in cui vengono svolte molte attività sportive. Queste strutture hanno attuato fin dalla loro riapertura, avvenuta il 1 giugno dopo il passato lockdown, il rispetto delle disposizioni anti contagio come l’uso delle mascherine, il cambio delle scarpe fuori, l’uso dei sacchetti di plastica, il non tenere borse o abiti negli spogliatoi spendendo inoltre molti soldi ( solo per tenere i motori accesi per riscaldare l’acqua ha un costo di alcune migliaia di euro così come per adeguare i propri locali alle norme contro il contagio Covid-19).