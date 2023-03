Lo spezzatino con le patate alla maniera di mia suocera…

una cottura lenta per un piatto succulento, di cui mio marito e mio figlio Francesco vanno matti. Ho provato più volte ad alleggerire la ricetta, ma poi mi sono rassegnata, perché ogni volta la “smusavano” un po’ e rimpiangevano il fondo bello unto!

Procedimento

In una casseruola dai bordi alti scaldare l’olio e farvi appassire il battuto di odori per una decina di minuti. Unire lo spezzatino e lasciarlo rosolare, girandolo con un mestolo. Versare a pioggia la farina setacciata sulla carne e, quando sarà stata assorbita, sfumare la carne con il vino. Coprire lo spezzatino con il brodo di carne, aggiungere il concentrato di pomodoro, la salvia, il ramerino, il sale, coprire la casseruola e cuocere, su fuoco basso, per circa due ore, mescolando via via.

Nel frattempo versare l’olio di arachide in una larga padella e quando sarà caldo versarvi le patate in un unico strato e farle dorare ben bene su tutti i lati, senza però cuocerle completamente. Scolarle e adagiarle su carta assorbente da cucina affinché perdano l’unto in eccesso.

Unirle allo spezzatino, aggiungendo altro brodo caldo e proseguire la cottura fino a quando la carne sarà diventata tenera

fonte i sapori dei ricordsi – ricette toscane