Lo slogan è quello giusto: c’è un luogo per ogni emozione, there’s a place for every emotion. Con questa frase ringrazio virtualmente le migliaia di turisti stranieri e italiani che nelle ultime settimane e nel week end di Ferragosto hanno scelto la nostra città e il territorio circostante per visitare e vivere l’incomparabile bellezza che li contraddistingue. Anche in queste ore il Comune è impegnato a realizzare progetti a breve e lunga scadenza per migliorare sempre di più gli standard qualitativi dell’ospitalità. C’è ancora tanta strada da fare. Forza Lucca!

remo santini