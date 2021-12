Lo shock energetico in Europa non ha tregua. E può peggiorare

Crisi del gas: l’Europa si sta preparando al persistere della carenza di energia mentre il clima gelido si fa strada, aumentando la domanda e facendo schizzare i prezzi, con l’offerta che non riesce a tenere il passo.

Si prevede che questa settimana le temperature scendano sotto lo zero in diverse capitali europee, mettendo a dura prova le reti elettriche che stanno già affrontando le basse velocità del vento e le gravi interruzioni nucleari in Francia.

A peggiorare le cose, la Russia intende limitare i flussi di gas naturale attraverso un’importante rotta di transito verso la Germania, dopo aver ridotto le forniture durante il fine settimana.

Alla vigilia delle festività, lo shock energetico resta una pericolosa certezza per l’Europa. Cosa succede e quale scenario?

Il prezzo dell’energia sempre più in alto in Europa

Lunedì 20 dicembre il gas naturale europeo sul benchmark olandese di riferimento scambia a 146,97 euro, con un salto di oltre il 7%.

Venerdì 17 dicembre i prezzi nell’UE sono scesi a 125 euro per megawattora, da un record di 142,76 euro raggiunto la scorsa sessione, tra le notizie secondo cui le richieste di flussi di gas nel gasdotto Yamal-Europa sono diminuite del 15% nelle prime ore di questa mattina.

La pressione è forte e i prezzi sono saliti a livelli senza precedenti, tra i ritardi nel gasdotto Nord Stream 2, le minacce di taglio delle forniture da parte del presidente bielorusso e il nervosismo per le dure sanzioni economiche imposte al settore energetico russo a causa delle crescenti tensioni nell’Ucraina orientale.

L’agenzia di rete federale tedesca ha dichiarato giovedì che i flussi di gas verso l’Europa attraverso il gasdotto di nuova costruzione non saranno effettuati prima del luglio 2022. Con le importazioni in calo, gli investitori temono ora che la crisi del gas naturale in corso possa essere estesa al prossimo inverno.

Jeremy Weir, di Trafigura Group, il mese scorso ha avvertito che l’Europa potrebbe subire blackout continui in caso di un inverno freddo. E questo prima che Electricite de France dicesse che stava fermando i reattori che rappresentano il 10% della capacità nucleare della nazione, lasciando la regione alla mercé del tempo in pieno inverno a gennaio e febbraio.

Con le interruzioni nucleari, i produttori di elettricità dovranno utilizzare più gas per mantenere le luci accese. Non solo, le temperature dovrebbero rimanere al di sotto dei livelli normali nel Regno Unito, in Danimarca e nel nord della Germania la prossima settimana.

Mentre i commercianti si aspettano che venga più gas naturale liquefatto a venire in soccorso a causa della minore domanda in Asia, le deviazioni delle merci richiederanno del tempo ed è improbabile che un aumento degli arrivi nei porti europei avvenga prima di gennaio.

Cosa succede alla rotta Russia-Germania?

Come specificato da Bloomberg, le spedizioni di gas dalla Russia attraverso un’importante rotta di transito verso la Germania rimarranno bloccate lunedì, peggiorando potenzialmente la crisi energetica dell’Europa proprio quando si aspetta un’ondata di freddo nella regione.

Secondo i dati della piattaforma di prenotazione regionale, domenica 19 dicembre nelle aste è stata prenotata solo una frazione della capacità del gasdotto per il flusso di gas in Germania attraverso la Bielorussia e la Polonia.

Nel dettaglio, solo il 4% della quantità possibile è stata assegnata per inviare il carburante attraverso la stazione tedesca di Mallnow, dove termina il gasdotto russo Yamal-Europe. Ciò si confronta con circa il 35% della capacità che la Russia ha prenotato per la maggior parte dei giorni questo mese.