“Lo sguardo e l’idea”, visite guidate gratuite per scuole e associazioni

“Lo sguardo e l’idea” punta su studenti e associazioni.

E’ rivolta alle scuole della Versilia, alle realtà associative di volontariato e di categoria, l’iniziativa messa in campo dall’assessorato alla cultura di Pietrasanta, attraverso gli Istituti Culturali cittadini, per offrire a un pubblico più ampio possibile l’opportunità di immergersi nello straordinario “Dialogo tra le Gallerie degli Uffizi e il Museo dei Bozzetti” realizzato dal Comune e dai celebri musei fiorentini nell’ambito del progetto “Uffizi Diffusi”, curato da Monica Alderotti, Chiara Celli e Vanessa Gavioli.

“Fino al 19 febbraio, ultimo giorno dell’esposizione – spiega il sindaco e assessore alla cultura, Alberto Stefano Giovannetti – le classi delle scuole versiliesi di ogni ordine e grado, su prenotazione, potranno essere accompagnate gratuitamente da una guida a scoprire tutti i segreti della mostra in corso a Sant’Agostino. Opportunità che, nei pomeriggi dei giorni feriali, abbiamo esteso anche ad associazioni di volontariato, di categoria e gruppi organizzati, come quelli sportivi o parrocchiali”. Questi ultimi anche in “comitiva”, da 8 a 18 persone.

Sono più di 200 i bambini e i ragazzi che, attraverso le scuole del territorio, hanno già “conosciuto” gli autoritratti dei dodici artisti protagonisti del “colloquio d’arte” in una visita che, per i più piccoli, ha incluso anche la partecipazione a un laboratorio creativo sul ritratto.

Informazioni e prenotazioni allo 0584 795500 oppure a museipietrasanta@itinera.info.