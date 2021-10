Lo sci club “Le marmotte” di Forte dei Marmi questa mattina ha donato al Sindaco Bruno Murzi una delle nuove giacche invernali realizzate con il Brand “Forte dei Marmi- Ieri come Domani”

Il Presidente dello sci club ha voluto donare al Sindaco Bruno Murzi e al presidente dell’Associazione balneari Martino Barberi due delle calde giacche invernali che hanno realizzato con il Brand Forte dei Marmi-Ieri come Domani.

Questa mattina il palazzo comunale ha accolto nelle sue sale lo Sci club “Le marmotte” di Forte dei Marmi che gestisce da anni la “Casetta” dell’Abetone, struttura di proprietà del Comune in cui organizzano campus e settimane bianche per tutti i cittadini.

“Ringrazio lo sci club “Le marmotte” e il loro presidente Massimo Luchetti per questo bellissimo regalo – ha commentato il Primo Cittadino- spero di poter indossare questa giacca al più presto e di poter procedere quanto prima all’ammodernamento degli impianti termici e all’ampliamento degli spazi della Casetta, luogo magico dove rilassarsi e godersi a pieno la montagna; per renderla ancora più accogliente e fruibile per tutti”.