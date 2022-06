Ecco, adesso c’è una buonissima notizia: il Giudice ha autorizzato il procedimento di acquisizione diretta per interesse pubblico da parte del Comune e adesso quindi partecipiamo a un bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per finanziare l’acquisizione dell’area naturalistica e realizzare un primo intervento di valorizzazione!

Un’oasi così deve essere pubblica e noi lo stiamo realizzando!

Una volta nostro, eseguiremo interventi per la messa in sicurezza dell’area e la manutenzione delle ‘strade bianche’ già presenti all’interno del bacino integrandola con un’adeguata cartellonistica e punti di sosta attrezzati anche per il birdwatching, al fine di permettere un rapido miglioramento della fruizione dell’intorno del lago favorendo già in questa fase iniziale un maggior numero di visite.

Nelle fasi successive, vogliamo acquisire la porzione residua del compendio e valorizzare gli edifici presenti all’interno dello stesso, destinandoli anche ad attività di servizio strettamente collegate alle attività svolte all’interno dell’area parco, e ad un ampliamento delle attività di birdwatching con la realizzazione di ulteriori postazioni di avvistamento, rendendo l’area fruibile anche con percorsi educativi coinvolgendo associazioni ambientalistiche, studiosi, Università e scuole.

Un posto meraviglioso, per una comunità straordinaria.