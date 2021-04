Lo dico con chiarezza: ad ora il tanto auspicato cambio di passo da Conte a Draghi non si è visto, anzi.

Vogliamo parlare degli enti locali? Ad ora non abbiamo ancora ricevuto i soldi del fondone (che servono per intervenire solo sulle mancate entrate causate dal Covid) e non c’è traccia della possibilità data lo scorso anno di non pagare le rate annuali dei mutui contratti negli anni. Forse il 2021 è un anno migliore del 2020? Non credo. Dare soldi agli enti locali significa poter abbassare le tasse ai cittadini e/o incentivare opere pubbliche che sui territori danno anche lavoro. C’è poi la partita del Revovery Plan, fondamentale per il futuro, su cui bisogna davvero accelerare.