I Vigili del fuoco di Livorno

sono impegnati in localita’ Ardenza

via SS 1 per un incidente stradale.

Una cisterna che trasportava gasolio si è ribaltata, con il conseguente sversamento del combustibile.

Sul posto anche Arpat e Labromare.

Al momento non sono disponibili immagini dell’intervento.