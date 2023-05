Livorno, Tragedia in Fortezza Vecchia, muore precipitando da un’altezza di 15 metri

Tragedia in Fortezza Vecchia intorno alle 15.30 di oggi, Martedì 9 maggio. un uomo è morto precipitando dai bastioni che si affacciano sulla calata Sgarallino. Una caduta fatale, da una quindicina di metri di altezza, le cui cause sono ancora da chiarire così come le generalità della persona deceduta. A rendersi conto di quanto accaduto sono stati i lavoratori della Porto2000 che, dopo aver sentito il tonfo della caduta, sono corsi per prestare soccorso. Ma, data l’altezza tutto è stato inutile, come i tentativi di rianimazione del medico del 118, intervenuto con i volontari della Svs di Livorno. Sul posto, oltre alla Polmare e alle volanti della polizia, sono arrivati anche gli uomini della Finanza e il magistrato di turno. Al momento l’accesso alla Fortezza Vecchia è stato bloccato mentre i turisti sono stati fatti uscire.