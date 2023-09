LIVORNO SI RIBALTA UNA CISTERNA CHE TRASPORTA ETANOLO SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

Intervento tutt’ora in corso dei vigili del fuoco di Livorno in via Tintoretto (zona industriale di livorno) a seguito di un incidente che vede una cisterna che trasporta 15000 litri di etanolo ribaltata. Il mezzo presenta uno sversamento del prodotto contenuto. Personale VF all’opera. notizia in aggiornamento.

Sul posto anche il mezzo NBCR e la motobarca VF 1174, oltre alla squadra di terra