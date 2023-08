Livorno, indagato un 17enne già in carcere per due rapine

Rapine ad anziano e a un minore a Livorno,indagato un 17enne

Avvenute a marzo, vittima più giovane anche ferita con coltello

Un diciassettenne, attualmente detenuto per altra causa, è stato individuato dai carabinieri quale presunto autore di due rapine, avvenute il 13 e il 14 Marzo scorsi a Livorno, nel quartiere Corea, ai danni di un 75enne e di un 13enne.

Quest’ultimo fu anche ferito con un coltello a un braccio dopo essersi rifiutato di rivelare il codice di sblocco dello smartphone che il rapinatore era riuscito a prendergli.

Per il 17enne, denunciato dai carabinieri, la procura presso il tribunale per i minorenni di Firenze, riferisce l’Arma in una nota, ha chiesto il rinvio a giudizio.

La prima rapina, la sera del 13 Marzo, avvenne nei pressi della fermata dell’autobus di via Gobetti: il 75enne, che stava per rientrare a casa, fu aggredito da un giovane il quale, dopo una breve colluttazione, lo spinse a terra portandogli via la borsa contenente, tra le altre cose, uno smartphone. Per l’anziano, che presentò poi denuncia ai carabinieri, tre i giorni di prognosi per politrauma contusivo. La sera dopo, una pattuglia dell’Arma intervenne sempre nel quartiere Corea per una rapina ai danni di un tredicenne. Il ragazzo, sceso in strada per far passeggiare il suo cane, era stato avvicinato da un giovane con il pretesto di chiedere informazioni, venendo poi aggredito. Il 13enne avrebbe cercato di opporsi e allontanarsi ma il rapinatore sarebbe riuscito a raggiungerlo e ad appropriarsi del cellullare e poi, dopo averlo minacciato con un coltello per farsi rivelare il codice di sblocco, al rifiuto del minore lo avrebbe ferito all’avambraccio, dandosi poi alla fuga a piedi.

I carabinieri di Livorno, sulla base anche degli accertamenti sui cellulari sottratti e sulle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, avrebbero individuato nel 17enne il presunto autore delle due rapine. I militari sono riusciti anche a rintracciare il cellulare sottratto al 75enne: acquistato da un livornese ignaro della sua illecita provenienza, è stato recuperato e restituito all’anziano.