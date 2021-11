L’inverno è vicino, periodo difficile per gli uccelli selvatici dei nostri giardini e delle nostre città.

Il gelo stringe tutto in una morsa e per gli uccelli che non migrano altrove, trovare il cibo diventa ogni giorno una scommessa. Perciò è buona norma predisporre per tempo una mangiatoia con cibi adatti come miscele di semi, briciole dolci, arachidi, palline di grasso già pronte…importante è che se iniziamo a mettere cibo nella mangiatoia, dovremo continuare a farlo per tutta la stagione fredda, perché diventerà un punto di riferimento fondamentale per gli uccellini che la frequenteranno.