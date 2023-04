La targa sarà scoperta venerdì pomeriggio

L’INTITOLAZIONE DELLA PALESTRA A PIERO GRECO CULTORE DELLO SPORT E DEI SUOI VALORI

SERAVEZZA – La palestra della scuola “Enrico Pea” sarà intitolata a Piero Greco, fondatore della prima squadra di pallavolo sul territorio seravezzino.

La cerimonia è in programma venerdì 7 aprile, in concomitanza con il primo memorial “Piero Greco”, un torneo pallavolistico under 14 che porterà in Versilia oltre 120 atlete.

Lo scoprimento della targa di intitolazione della palestra avverrà verso le ore 18.15, al termine dell’ultima partita in programma.

Sotto lo stemma del Comune si leggerà “Palestra Piero Greco” e la motivazione:

“A Piero Greco, fondatore della Pallavolo Versilia, cultore dello sport e dei suoi valori che ha saputo trasmettere ai giovani con competenza e paterno amore”.

Sono queste le caratteristiche di Piero che la giunta Alessandrini vuole lasciare, anche sulla scia della volontà espressa dalla precedente amministrazione, come memoria viva a quanti frequenteranno quella palestra: l’amore profondo per lo sport, in particolare per la pallavolo, che ha saputo insegnare a tantissimi giovani, trasmettendo i principali valori dello sport e della vita come il rispetto dell’avversario e l’onestà sul campo da gioco come fuori.

“L’intitolazione della palestra di Marzocchino a Piero Greco – spiegano il sindaco Lorenzo Alessandrini e il consigliere delegato allo sport Giaconmo Tarchi – è una piccola dimostrazione del nostro affetto a quest’uomo speciale, che ha saputo farsi voler bene grazie alla sua bontà, rispetto, passione per lo sport e per il nostro territorio. Un affetto che si fa gratitudine per il suo operato nell’ambito sportivo, creando la prima squadra di pallavolo sul territorio e diffondendo questa sana passione tra tantissimi giovani”.