L’interesse per il basket nella piana di Lucca sta sempre più aumentando e la diretta conseguenza si palesa nel fatto che nuove società bussano alla porta della Federazione Italiana Pallacanestro per iscriversi ai vari campionati

Tra le fresche iscrizioni al campionato di Prima divisione maschile c’è una società che da tempo opera sul territorio, sono gli Warriors Gosp Slam che hanno e stanno dedicando molto impegno al Baskin, una pallacanestro giocata con solo 10 regole, nata non molti anni fa proprio in Italia e pensata per permettere a persone normodotate e persone con disabilità di giocare nella stessa squadra, composta da atleti maschili e femminili,

Oltre che per il Baskin quest’anno sentiremo parlare degli Warriors anche per il basket tradizionale, si è infatti iscritta alla prima divisione nel girone B insieme a società appartenenti a piazze importanti, gli avversari saranno il Dream Basket Pisa, il Cefa di Castelnuovo, Chiesina Basket, Massa e Cozzile e i Titanus Basket di Chiesina Uzzanese, insomma un girone che farà sudare le proverbiali sette camicie ai ragazzi degli Warriors.

Il roster è composto per la quasi totalità da ragazzi usciti per limiti di età dalle giovanili del Basketball Club Lucca, la cui passione non è svanita, è davvero tanta, come tanta è la voglia di non abbandonare quel campo fatto di legno con due canestri ai lati

A guidare il gruppo c’è una vecchia conoscenza del basket lucchese, Gianluca Orsi un vero e proprio veterano della palla spicchi, negli anni ha allenato decine e decine di squadre facendosi sempre amare dai suoi ragazzi.

Per gli Warriors l’inizio del campionato è fissato per sabato 20 novembre, con una prima trasferta decisamente ostica, andrà infatti a Massa e Cozzile, una delle squadre che sulla carta dovrebbe essere protagonista indiscussa del campionato.

Questi i ragazzi della nuova compagine lucchese, Nucci, Lazzarini, Pegonzi, Musetti, Cosentino, Lazzarini, Capocchi, Viani, Bruni, Paoli, Tardelli, Picaro, Consani, Rossi, Scarmagnani, Marrè, Allenatore Gianluca Orsi, Dirigenti Nucci e Capocchi.

Valter Tardelli