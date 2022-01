L’interesse della giornalista Giulia Baglini verso la cultura brasiliana a “La Diretta Aggiornata”

Sarà un viaggio che attraverserà la cultura brasiliana quello in cui accompagnerà la giornalista Giulia Baglini nel corso della Diretta Aggiornata di Mercoledì 12 Gennaio. Dalle 19 i dipinti di Candido Portinari illustreranno lo sfondo della rubrica Instagram che, ambientata tra gli scatti di Sebastiao Salgado, sarà presentata da Piero Garibaldi per coinvolgere l’ospite, in collegamento da Pisa, sulle attività dell’Associazione Encontro- Pisa incontra il Brasile.